Büyükçekmece Belediyesi'nden 4 bin öğrenciye eğitim desteği

Büyükçekmece Belediyesi, 4 öğrenciye okul üniforması, 2 bin öğrenciye de okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımı yaptı.

Büyükçekmece Belediyesi, 4 öğrenciye okul üniforması, 2 bin öğrenciye de okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımı yaptı.

Büyükçekmece Belediyesi 4 öğrenciye okul üniforması, 2 bin öğrenciye de okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Öğrencilerin velileriyle birlikte katıldıkları dağıtım töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, eğitim alanında yapılacak hizmet ve desteklerin artarak sürdürüleceğini söyledi. Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu eğitim öğretim döneminde de eğitime desteğini sürüdü. Ailelerden gelen talepler doğrultusunda 4 bin öğrenciye okul üniforması, 2 bin öğrenciye de okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

"Çocuklarımızın eğitimi için desteğimiz sürecek"

Dağıtım töreninde kuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Çocuklarımıza eğitim yardımında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çünkü memleketin ekonomik şartlarını hepimiz biliyoruz. Bizim çocuklara yapmış olduğumuz her hizmet bu ülkenin geleceği için en kutsal görevdir. Bu yıl 4 bin çocuğumuzun eğitim hayatına, okulda ihtiyaç duyduğu malzemelere katkı sağladık. Emeği geçen ve bize sponsorluk yapan bütün dostlarıma, bu işi yürüten arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı ve başarılı geçmesini temenni ediyorum." - İSTANBUL