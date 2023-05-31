Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den TBB'nin Yeni Yönetimine CHP'li Belediyelerin Alınmamasına Tepki: "Türk Belediyeciliğine Katkı Yerine Zarar...

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) kurucusu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, birliğin yeni yönetimine CHP'li belediyelerin alınmamasına tepki gösterdi. Akgün, "Bu uygulama Türk belediyeciliğine katkı yerine büyük zarar verecektir. Demokrasiye zarar verecektir. Bunu devam ettirmek istiyorlarsa o zaman CHP'li belediyeler para ödemeyecekler. Bu adaletsizliği kabul etmiyoruz" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, TBB'nin bugün yapılan 2023 yılı mayıs ayı olağan toplantısında birlik yönetimine CHP'li encümenlerin alınmamasıyla ilgili açıklama yaptı. Akgün, şunları kaydetti:

"Türkiye Belediyeler Birliği'nin 2023 mayıs ayı olağan toplantısı bugün yapıldı ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'ne 14 AK Partili başkan ve meclis üyeleri encümen üyesi olarak seçildi. Bunun hiç kabul edilir yanı yoktur. Çünkü Türkiye Belediyeler Birliği bin 391 belediyenin hakkını korumak üzere onların eğitimine, belediyelerin gelişmesine katkı sağlayacak projeleri üretmek üzere vardır ve biz kurulduğu günden beri bu kurumu böyle yönettik. Bilinmesi gerekir ki Türkiye Belediyeler Birliği'nin bütçesi tüm belediyelerin bütçelerinden yapılan kesintiyle, kanunla yapılıyor. Belediyenin bütçesi ne kadar büyükse Türkiye Belediyeler Birliği'ne o kadar fazla para verir. Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük belediyeleri İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Adana, Antalya gibi Mersin, Hatay gibi büyük belediyeler CHP'li olduğu için CHP'li belediyeler büyük belediyeleri oluşturuyor. Dolayısıyla CHP'li belediyelerden kesilen pay Türkiye Belediyeler Birliği'nin bütçesinin yarısıdır. Yarısına yakın bir rakamdır. Böyle olunca da harcamanın bir adalet kuralı içerisinde yapılması lazım. En azından belediyelerin sayısına göre yapılacak hesaplamayla daha önce yaptığımız bir oranlamadır bu. Belediye sayısına göre bir oranlama yapılır. Belediyelerin sayısına göre de bu yapılacak olan hizmet veya belediyelere yapılacak olan yardım, araç, gereç, iş makinesi böyle dağıtılır.

Son 5 yıldan bu yana özellikle Sayın Fatma Şahin'in başkan olduğu günden bu tarafa bu böyle olmamıştır. Cumhuriyet Halk Partili ve varsa diğer belediyeler İYİ Parti var, HDP var... Bunların hakları AK Partili belediyelere dağıtılmıştır. Şimdi bundan sonra tümünü kendi encümen üyelerinden seçtikleri için daha rahat dağıtacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti Belediyeler Birliği değil de AK Partili Belediyeler Birliği haline getirildi. Herkes düşünsün. Bu büyük bir adaletsizliktir. 46 yıllık belediyeci olarak ve Türkiye Belediyeler Birliği kurucusu olarak bunu asla kabul etmem mümkün değil. Ne insan haklarına ne demokrasiye ne de Türk yerel demokrasisinin geldiği nokta itibarıyla buna yakışan bir durum değildir. Bu uygulama Türk belediyeciliğine katkı yerine büyük zarar verecektir. Demokrasiye zarar verecektir. Bunu devam ettirmek istiyorlarsa o zaman CHP'li belediyeler para ödemeyecekler. CHP'li belediyelerden Türkiye Belediyeler Birliği'ne para gitmeyecek veyahut şöyle söyleyeyim: Sadece AK Partili belediyelerin kesintileri, belediyelerin vereceği paralarla bütçesini oluştursunlar. O zaman istedikleri gibi dağıtsınlar ama bizim paramızı alıp da başka belediyelere dağıtacaklarsa bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu adaletsizliği asla kabul etmiyoruz."