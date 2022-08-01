Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinliklerinde Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan silahlar sergilenecek

- Vali Yiğitbaşı: " Türkiye'de en çok katılımın olduğu etkinliklerden birisi olacak. Ben tüm milletimizi Afyonkarahisar'a davet ediyorum"

AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılı, Afyonkarahisar'da düzenlenecek görkemli etkinliklerle kutlanacak. 3 gün boyunca ziyarete açık olacak Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında tanklar, toplar ve uçaklarla 100. yıla yakışır bir kutlama yapılacak.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hava Meydan Komutanlığında yapılan istişare toplantısının ardından Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılında yapılacak kutlamalarla ilgili basın açıklamasında bulundu. Vali Yiğitbaşı, 24, 25, 26 Ağustos tarihlerinde Hava Meydan Komutanlığında hem statik hem de dinamik gösterilerin yapılacağını belirterek, çok heyecanlı olduklarını ifade etti. Türkiye'de daha önce eşi benzeri olmamış bir gösteri olacağını söyleyen Vali Yiğitbaşı, "Türkiye'de en çok katılımın olduğu etkinliklerden birisi olacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kurtuluş Savaşı'nda kullanmış olduğu geleneksel savaş silahlarımız burada sergilenecek. 'Gökyüzündeki Milli Takımımız' diye tanımladığımız Türk Yıldızları 26 Ağustos'ta gösteri yapacak. Umuyoruz ki bu da çok ilgi çekecek bir gösteri olacaktır. Daha önce 2019'da Afyonkarahisar'da gösteri yapmışlardı" diye konuştu.

Tüm Türkiye'yi Afyonkarahisar'a davet eden Vali Yiğitbaşı, "Kara, Deniz Kuvvetlerimizin bünyesinde bulunan uçak ve helikopterlerimiz aynı zamanda jandarma ve emniyetimizin de helikopterleriyle de gösterilerimiz vatandaşlarımızla buluşacak. Ben tüm milletimizi Afyonkarahisar'a davet ediyorum. Umuyoruz ki, coşkulu bir 100. yıl kutlaması Zafer Haftası döneminde geçireceğiz" dedi.