Büyük Birlik Partisi 33. yaşını kutluyor

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, 29 Ocak 1993'te yakılan meşaleyi bugün de aynı inanç, aynı ideal ve aynı ülküyle taşıdıklarını belirterek, "Yılmadan, yorulmadan; bu aziz millete hizmet etme yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz" dedi.

Alfatlı, 33 yıllık tertemiz mazisiyle; geleceğe dair söyleyecek sözü olan, milletin muktedir iktidarını hedefleyen Büyük Birlik Partisi'nin hem Türkiye hem de yakın coğrafyada mazlumun yanında, zalimin ve zulmün karşısında olma iradesini teşkilatlarının her zerresinde hissettiğini ifade ederek şunları söyledi: "Şehit Kurucu Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayak izlerine basarak; hiçbir derin güçten destek almadan, yalnızca milletine güvenen ve "millet ne istiyor, millet ne diyorsa" ona göre siyaset yapan Büyük Birlik Partisi, 33. yaşını onurla kutlamaktadır. Bu kutlu davaya bugüne kadar emek vermiş, alın teri dökmüş herkese şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bu dava; dürüst, ahlaklı, fedakar ve cefakar Anadolu insanının iktidara uzanan eli olacaktır. "Önce insan" diyerek yola çıkan bu allı pullu Türkmen kervanı; her zaman mazlumların sesi ve soluğu olacak, zalimlerin karşısında dimdik duracak, onların korkulu rüyası olmaya devam edecektir. Zamanı gelmiş bir fikrin karşısında hiçbir güç duramaz. Bugünün "yeni dünya düzeni" iddiaları karşısında zamanı gelmiş fikir; ahlakı, adaleti ve insanca yaşamı hedefleyen Nizam-ı Alem ülküsüdür. Büyük Birlik; sadece bir parti, bir tepki ya da bir karşı duruş değil; kendi felsefesi, fikri ve ideolojik sistematiği olan özgün bir medeniyet projesinin adıdır."

Türk İslam Ülküsü'nün tüm insanlık insanlığa umut olmasını arzuladıklarını hatırlatan Alfatlı, "Milliyetçilikle bezenmiş, muhafazakarlıkla desteklenmiş, demokrasiyle taçlanmış ve hukukla hemhal olmuş bir siyaset anlayışıyla; Türk-İslam Ülküsü'nün tüm insanlığa umut olması en büyük hayalimiz ve siyasi iddiamızdır. "Yeni bir Türkiye" kurma iradesini ortaya koyacak, Anadolu Ateşi'nin fitilini yeniden alevlendirecek ve bu vizyonu ülke siyasetine etkin biçimde taşıyacak siyasal irade, Büyük Birlik Partisi'dir. Davamızın kurucu lideri, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'na ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim; devletimizi, milletimizi ve birliğimizi daim eylesin" diye konuştu. - BURSA