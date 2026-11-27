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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), eğitim-öğretim kalitesini ulusal ve uluslararası standartlarla tescilleme çalışmaları kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı.

Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalının, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edilmesi dolayısıyla Rektörlükte belge takdim töreni düzenlendi. Törene Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş ile akreditasyon komisyonunda görev alan akademisyenler katıldı.

"Akreditasyon kalitenin önemli unsurlarından birisi"

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitelerin temel işlevleri arasında yer alan eğitim-öğretimde niteliğin ve kalitenin akreditasyon kuruluşları aracılığıyla tescillenmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Üniversite genelinde akredite edilen program sayısının 50'nin üzerine çıktığını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, Eğitim Fakültesinin program akreditasyonu ve yayın performansı açısından güçlü bir noktada bulunduğunu kaydetti. Ulusal akreditasyon kurumlarının uluslararası standartlara entegre hale gelmesiyle elde edilen kazanımların yurt dışında da karşılık bulduğuna dikkat çeken Yılmaz, sürece emek veren akademisyenleri tebrik etti.

"10 programdan 9'unu akredite ettik"

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, fakülte bünyesindeki tüm programları akredite etmek amacıyla yaklaşık 8 yıldır yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. İlk programın akredite edilip gerekli altyapının kurulmasının ardından sürecin hızlandığını aktaran Prof. Dr. Çepni, fakültede akredite olabilecek 10 programdan 9'unun tescillendiğini bildirdi. Çepni, EPDAD'ın Avrupa Birliği standartlarına entegre yapısı sayesinde alınan akreditasyonların uluslararası alanda da karşılık bulduğunu dile getirdi.

"Akreditasyonu bütün ekip olarak başardık"

Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş, akreditasyon sürecini ekip çalışmasıyla başarıyla tamamladıklarını belirtti. Anabilim dalı ve dört kişilik akreditasyon komisyonu olarak gece gündüz demeden çalışıp tüm hazırlıkları zamanında ve eksiksiz tamamladıklarını aktaran Prof. Dr. Ezentaş, değerlendirme sonucunda gelen raporun sevindirici olduğunu ifade etti. Ezentaş, bu süreçte büyük emek sarf eden anabilim dalı öğretim elemanlarına ve desteklerinden dolayı üniversite ile fakülte yönetimine teşekkürlerini iletti.

Toplantı, Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ın EPDAD akreditasyon belgesini takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı