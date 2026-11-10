BUÜ, Atatürk’ü özlem ve rahmetle andı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıldönümünde Görükle Kampüsü'nde düzenlenen törenle anıldı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapılan törene Üniversite yönetimi, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Tören BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ın öğrencilerle birlikte anıta çelenk koymasıyla başladı. 09.05'te yankılanan siren seslerinin ardından hep birlikte İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte tören sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı