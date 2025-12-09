Bursalı genç beyinler, şimdiden Türkiye'nin geleceğine ışık tutuyor

Bursalı gençler, hazırladıkları ' Bursa Gençlik Merkezleri Çalıştayı' ile Türkiye'nin güncel meselelerini şimdiden ele aldı. Eğitimden milli savunmaya, sağlıktan dışişlerine kadar birçok konuyu ele alan gençlerden çıkacak fikir ve sunumlar ise bakanlığın masasında yer alacak.

Bursa'daki liselerden bir araya gelen gençler, fikir ve projeleriyle Türkiye'nin güncel meselelerine ışık tutuyor. Bursa'da geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ve 2 gün süren çalıştayda 100'e yakın öğrenci, eğitimden milli savunmaya, sağlıktan dışişlerine kadar birçok konuyu ele aldı. Lise öğrencisi Esila Solak, "Projeyle birlikte aslında biz gençlerin kendini daha iyi anlatmamız ve Türkiye'deki güncel sorunları konuşabileceğimiz bir ortam istedik. Burada hem samimi, hem de resmi bir şekilde kendimizi ifade edebildik. Belki de burada konuştuğumuz konularla ileride yaşayabileceğimiz Türkiye sorunlarına ışık tutabiliriz. Bu çalıştayda, 9 komisyonumuz bulunuyor. Eğitim, sağlık, spor, teknoloji, içişleri, dışişleri, aile ve milli savunma gibi komisyonlarımız var. Türkiye'nin öne gelen konularından bir kaçını ele aldık. Eğitim komisyonunda mesela, öğretmen atamalarıyla ilgili gençler olarak ne düşünüyoruz. Bunun ile ilgili bizi ileride ne bekliyor. Nasıl bir çözüm bulabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Esila Solak konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bir çok akranımızla burada bira araya gelmemizin bazı faydaları ise, nerede bireysel veya nerede toplumsal olarak yanlışlar yaptığımızı görüyoruz. Hem diksiyon, hem de sosyalleşme açısından da faydası oluyor. Bu programı gerçekleştiren ve bize destek olan Gençlik Spor Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Bursa'nın farklı noktalarındaki okullardan farklı bölümlerden arkadaşlarla burada yer alıyoruz. Bursa genelinde yaptığımız bu çalışmanın önemidir."

Gençlerden gelen talep doğrusunda bizde onlara destek olmak istediklerini belirten Osmangazi Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Gülhan, "Onların gelecekte kendilerini daha rahat ifade edebilmelerini ve sorunlara çözümlerini ortak bulmalarını öğrenmelerini istedik. Bakanlık olarak lojistik olarak destek verdik. Çalıştayın sonunda ise biz burada ele alınan konuları, bulunan çözümleri bir kitapçık haline getirip bakanlığımıza ileteceğiz. Çocukların sahada yaşayarak gördüklerini onların önüne sunmuş olacağız" dedi. - BURSA