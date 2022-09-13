Bursa yerel: Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz: Yeniden Doğuşun Kutlu Olsun Mudanya

Bursa yerel haberine göre Sanatçılar Ali Kocatepe ve Aysun Kocatepe, 12 Eylül Mudanya’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser verdi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz konser sonunda yaptığı konuşmasında, “Bu toprakları bize vatan olarak emanet eden Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Mudanyalı Şükrü Çavuş ve isimsiz kahramanlarımıza bir kez daha minnetlerimizi sunuyoruz. Yeniden doğuşun kutlu olsun Mudanya” ifadelerini kullandı.

Sanatçılar Ali Kocatepe ve Aysun Kocatepe, 12 Eylül Mudanya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser verdi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz konser sonunda yaptığı konuşmasında, "Bu toprakları bize vatan olarak emanet eden Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Mudanyalı Şükrü Çavuş ve isimsiz kahramanlarımıza bir kez daha minnetlerimizi sunuyoruz. Yeniden doğuşun kutlu olsun Mudanya" ifadelerini kullandı.

12 Eylül Mudanya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında İskele Meydanı'nda dün resmi tören düzenlendi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'nin Şehit Şükrü Çavuş'un İskele Meydanı'ndaki anıtına İstiklal Madalyası'nı sunmasıyla başlayan kutlama, Mütareke Meydanı'ndaki Ali Kocatepe ve Aysun Kocatepe konseri ile devam etti

Konser sonunda sanatçılara teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bu toprakları bize vatan olarak emanet eden Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Mudanyalı Şükrü Çavuş ve isimsiz kahramanlarımıza bir kez daha minnetlerimizi sunuyoruz. Yeniden doğuşun kutlu olsun Mudanya" dedi.