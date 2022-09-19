Bursa yerel haberleri | Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan, Muazzez İlmiye Çığ'a Taş Mektep Ziyareti Yerel Haberler Edinilen Bursa haberine göre Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ismi restore edilen Trilye Taş Mektep'in bir bölümüne verilen Türkiye’nin ilk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ’ı ziyaret etti. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ismi restore edilen Trilye Taş Mektep'in bir bölümüne verilen Türkiye'nin ilk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ'ı ziyaret etti. Mudanya Belediyesi, restorasyon çalışmaları tamamlanan Tirilye Taş Mektep'i, kent müzesi ve akademi olarak sosyal ve kültürel yaşama kazandırma çalışmalarını sürdürürken, Tirilye'nin simgesi Taş Mektep'in bir bölümü Türkiye'nin ilk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ'ın ismiyle yaşayacak. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kişisel eşyalarının bir kısmını Taş Mektep'e bağışlayan Muazzez İlmiye Çığ'ı, Mersin Mezitli'deki evinde ziyaret etti. Başkan Türkyılmaz, Mudanya'nın simge yapılarından Taş Mektep'in bir bölümünün Bursa ve Türkiye'nin önemli isimlerinden Muazzez İlmiye Çığ'ın ismiyle yaşatılmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Muazzez İlmiye Çığ, ziyarette Başkan Türkyılmaz için kitaplarını imzalarken, doğduğu kent Bursa'dan kendisine gösterilen sevgiyi büyük bir mutlulukla karşıladığını söyledi. Kaynak: ANKA / Yerel Muazzez İlmiye Çığ Mudanya Bursa Yerel Haberler

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