Bursa yerel haberleri | İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlandı

6 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulan İnegöl, zaferin 100'üncü yıldönümünü kutluyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, büyük zaferlerin ardında büyük inançlar olduğuna vurgu yaparak; "Bugün esaret zincirlerini kırışımızın 100. Yılında, emin adımlarla ufukta yeni hedeflere yürürken, ardımızda sakladığımız gücün ve ruhun da varlığını asla unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Geçtiğimiz hafta başlayan 6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü etkinlikleri, gerçekleştirilen resmi törenlerle devam etti. Atatürk büstüne gerçekleştirilen çelenk sunma törenleri sonrası şehitlik ziyareti yapıldı. Tarihi bir günün yıl dönümünün kutlandığını belirten Başkan Taban, "6 Eylül, İnegöl için yeniden dirilişin ve küllerinden doğuşun tarihidir. Bu anlamlı günde kahraman ordumuz ve milletimiz, bu topraklarda adeta destan yazmış ve kadim şehrimiz Şükrü Naili Gökberk Paşa komutasındaki askerlerimizin zaferiyle, esaretten kurtarmıştır. Bu uğurda yüzlerce şehit verilmiş, binlerce vatan evladı gazi olmuştur. Her bir dakikası ayrı bir destan olan 6 Eylül tarihi, içerisinde onlarca hikayeyi barındırmaktadır. 100 yıl önce ve bugün olduğu gibi bundan 100 yıl sonra da bu duygularımız değişmeyecektir. Bizler gücünü geçmişinden alan bir milletiz. Bugün esaret zincirlerini kırışımızın 100. Yılında, emin adımlarla ufukta yeni hedeflere yürürken, ardımızda sakladığımız gücün ve ruhun da varlığını asla unutmadık, unutmayacağız" dedi. - BURSA