Bursa yerel haberi: Bursa'da nikah masasında doğum günü sürprizi

Bursa yerel yerel haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde nikah günü aynı zamanda doğum günü olan Nisa Zehir'e Belediye Başkanı Alper Taban sürpriz yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nikah günü aynı zamanda doğum günü olan Nisa Zehir'e Belediye Başkanı Alper Taban sürpriz yaptı. Genç çiftin nikahını kıyan Başkan Taban, nikah sırasında salona getirilen pastayla gelinin doğum gününü kutladı.

İnegöl'de dünya evine girmek için nikah günü alan Nisa Zehir ve Yusuf Demir çifti, bu özel günü daha da anlamlı kılmak adına gelinin doğum günü olan 12 Eylül tarihini seçti. Çiftin yakınları, nikah öncesi Belediye Başkanı Alper Taban'a sosyal medya üzerinden ulaşarak gelinin doğum günü olduğunu belirtip sürpriz olarak nikahı kıymasını istediler.

Belediye Başkanı Alper Taban, Pazartesi günü İnegöl Belediyesi Nikah Dairesine giderek Nisa Zehir ve Yusuf Demir çiftçinin nikahlarını kıydı. Nikah sırasında Başkan Taban'ın sürprizi olarak salona pasta ile giren İnegöl Belediyesi personelinin kutlaması karşısında, Nisa Demir büyük mutluluk ve duygu dolu anlar yaşadı. 24. yaş gününü hem nikah günü hem de Başkan Taban'ın hazırladığı kutlamayla unutamayacağı bir sürprizle geçiren Nisa Zehir, nikah masasında gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu dolu anların yaşandığı nikahta, Başkan Alper Taban genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. - BURSA