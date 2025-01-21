Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme

Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Kutsal Topraklara 35 Uçuş Gerçekleşecek

Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Kutsal Topraklara 35 Uçuş Gerçekleşecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şubat ayı içerisinde Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı'ndan 35 adet uçak kutsal topraklara uçacak. Umre ve Hac ibadeti için tercih edilen havalimanının yolcu sayısının artması bekleniyor.

Şubat ayı içerisinde Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı'ndan 35 adet uçak kutsal topraklara uçacak.

Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Antalya, Bursa Çukurova (Adana-Mersin) Trabzon, Diyarbakır, Erzurum seferleri devam ediyor. Son yıllarda özellikle Umre ve Hac ibadetlerini yerine getirmek isteyenler yolculuk için Yenişehir Havalimanı'nı tercih ediyor. Şubat ayı sonuna kadar Marmara bölgesinden kutsal topraklara gidecek uçak sayısı 35'i bulurken bu rakamın 50'yi bulması bekleniyor. Ayırca Yenişehir Uluslararası Havaalanı'ndan 2025 yılı içinde Almanya-Kıbrıs ve diğer yerlere yurt dışı seferlerinin başlayacağı belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Amerikan bankalarından altın tahmini
img

Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi
img

SUV model şampiyonları belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağ kolu gözaltına alındığı anları anlattı: 100'e yakın polis...

Sağ kolu gözaltına alındığı anları anlattı: 100'e yakın polis...
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Attığı imza ülkedeki 80 bin Türk vatandaşının uykularını kaçıracak
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.