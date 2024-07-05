Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya sahillerinde incelemelerde bulundu

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya ilçesinde bulunan Altınkum, Trilye ve Eşkel sahillerinde incelemelerde bulundu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş sahillerin temizliği ve güvenliği başta olmak üzere kıyıları işgal eden kaçak ve ruhsatsız yapı sorunlarını gidermek için incelemelerde bulundu. Mudanya ilçesinde bulunan Altınkum, Trilye ve Eşkel sahillerini inceleyen vali Demirtaş, yetkililerden bilgi alarak sahil hattı boyunca vatandaşlarla sohbet ederek öneri ve taleplerini dinledi. - BURSA