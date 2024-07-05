Üye Girişi
Haberler

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya sahillerinde incelemelerde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya ilçesinde bulunan Altınkum, Trilye ve Eşkel sahillerinde incelemelerde bulundu. Sahillerin temizliği ve güvenliği başta olmak üzere kıyıları işgal eden kaçak ve ruhsatsız yapı sorunlarını gidermek için incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, vatandaşlarla da sohbet ederek öneri ve taleplerini dinledi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya ilçesinde bulunan Altınkum, Trilye ve Eşkel sahillerinde incelemelerde bulundu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş sahillerin temizliği ve güvenliği başta olmak üzere kıyıları işgal eden kaçak ve ruhsatsız yapı sorunlarını gidermek için incelemelerde bulundu. Mudanya ilçesinde bulunan Altınkum, Trilye ve Eşkel sahillerini inceleyen vali Demirtaş, yetkililerden bilgi alarak sahil hattı boyunca vatandaşlarla sohbet ederek öneri ve taleplerini dinledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahmut Demirtaş Altınkum Mudanya Bursa Çevre Yerel Politika Güncel Haberler

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

 MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi

MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title