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Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bayramda Görevdeki Ekipleri Ziyaret Etti

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bayramda Görevdeki Ekipleri Ziyaret Etti
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Bursa Valisi Erol Ayyıldız, bayram süresince görev başında olan güvenlik ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyaretler, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gemlik Jandarma Komutanlığı, Engürücük Yol Kontrol Noktası ve Çekirge Polis Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, bayramda görev başında olan ekipleri bir bir ziyaret etti.

Ziyaretlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda başlayan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, sırasıyla Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı, Engürücük Yol Kontrol Noktası ve Çekirge Polis Merkezi Amirliği'nde görevli personelleri bir bir ziyaret etti. Polis ekipleriyle bayramlaşan Ayyıldız, Bursa Ulu Cami'ye giderek vatandaşlarla da bayramlaştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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