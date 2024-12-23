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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Organik Tarım Eğitimi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Organik Tarım Eğitimi
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Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, sağlıklı beslenme için organik enginar üretimine yönelerek uygulamalı eğitimlerini geliştirmek amacıyla 3000 m² alanda fide dikti.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi bünyesinde öğrencilerin teorik ve pratik eğitimlerinin geliştirilmesi amacıyla organik tarım ürünleri yetiştiriliyor.

Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Başay'ın yönetiminde yaklaşık 3000 metrekarelik bir alana enginar fide dikimi gerçekleştirdi.

Sağlıklı beslenme için organik üretim

Yürütülen çalışmaya dair açıklamada bulunan Doç. Dr. Sevinç Başay; "Bölgemiz şartlarına uyumlu bir sebze olan enginarın, insan sağlığı için son derece önemli olduğunu biliyoruz. Fakat bitkilerin tam anlamıyla faydasından söz edebilmek için organik üretim yapmak gereklidir. Bu yüzden öğrencilerimizle birlikte bu kıymetli çalışmaya adım attık" açıklamasında bulundu.

Başay, uygulama dersleri kapsamında oluşturdukları organik ve konvansiyonel enginar parselleri ile öğrencilerin uygulama yapmalarını ve birçok projeye materyal teminini hedeflediklerini vurguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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