Bursa Uludağ Üniversitesi 50. Yılını Tam Akreditasyonla Kutladı

Bursa Uludağ Üniversitesi 50. Yılını Tam Akreditasyonla Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 yıllık tam akreditasyon belgesi alarak, kalite güvencesi sisteminde uluslararası standartlara ulaştığını kanıtladı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bu başarıyı üniversitenin kararlı çalışmalarıyla elde ettiklerini vurguladı.

Kuruluşunun 50. yılını kutlayan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda 5 yıllık tam akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

YÖKAK tarafından verilen ve kalite güvencesi alanında en üst düzey değerlendirmelerden biri olan 5 yıllık tam akreditasyon belgesi, BUÜ tarafından başarıyla alındı. YÖKAK değerlendirme heyetinin gerçekleştirdiği saha ziyaretleri sonucunda, kalite güvencesi sisteminin tüm şartlarını başarıyla karşılayan BUÜ, 18 Temmuz 2025 tarihli kurul kararıyla "Tam Akredite" üniversite ilan edildi.

Elde edilen başarı hakkında açıklamada bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Alınan akreditasyon belgesi, üniversitemizde liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerinin, sürekli iyileştirme kültürü çerçevesinde gelişerek, uluslararası yükseköğretim standartlarına uygun olduğunun göstergesidir. Bu başarı tüm birimlerimiz, akademik, idari çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve dış paydaşlarımız ile 2023 yılından bugüne hayata geçirilen sistematik ve kararlı çalışmanın sonucudur" ifadelerini kullandı.

Tam akreditasyon ile üniversitenin kalite kültürü ve kurumsal yapısının güçlendirildiğine vurgu yapan Rektör Yılmaz; "Uzun yıllardır kalite güvence sistemimizi etkin ve sürdürülebilir bir şekilde uyguluyoruz. Bu kararlığımız neticesinde kıymetli sonuçlar elde ettik ve kalite kültürünü üniversite geneline yaymayı başardık. Bu belgeyle birlikte üniversitemizden mezun olan her öğrencimizin diploması daha da değerli hale gelecek ve Üniversitemizi tercih edecek adaylar için çok güçlü bir referans kaynağı olacaktır. 5 yıllık tam akreditasyon belgesinin alınmasında emeği geçen başta Kalite Koordinatörlüğümüz olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin

Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
Almanya'dan Türkiye'ye jet onayı! 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı

Türkiye'nin beklediği satış onaylandı! İsrail ve Yunanistan şokta
İstanbul için 'Çok tehlikeli' 48 saat başladı

Hava strateji değiştirdi! Sıcakla birlikte o da devreye giriyor
Yıldız Tilbe hastalığını sahnede ilk kez açıkladı: Mikrofon tutmam bile yasak

Sahneye çıktı, kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı

Türkiye paylaşımına beğeni yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.