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Bursa Uludağ'daki Yangın için Müfettiş Görevlendirildi

Bursa Uludağ'daki Yangın için Müfettiş Görevlendirildi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, turizm işletme belgesi olmayan bir otelde meydana gelen yangınla ilgili müfettiş görevlendirdi. Bakanlık, olayın araştırıldığını duyurdu.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangınla ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan bir otelde çıkan yangınla ilgili müfettiş görevlendirildi. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan bir otelde meydana gelen yangını araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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