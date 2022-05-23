Bursa polisinden 'uyuma Bursa', 'en iyi narkotik polisi anne' ve 'KADES' vurgusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa polisinden 'uyuma Bursa', 'en iyi narkotik polisi anne' ve 'KADES' vurgusu

İhlas Haber Ajansı - Ali Kamur - Yerel
 - Güncelleme:

Bursa polisinden 'uyuma Bursa', 'en iyi narkotik polisi anne' ve 'KADES' vurgusuBURSA Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültürpark Açık Hava sahnesinde gerçekleştirilen Buray konseri öncesi dinleyicileri uyuşturucu maddelerin zararları...

Bursa polisinden 'uyuma Bursa', 'en iyi narkotik polisi anne' ve 'KADES' vurgusu

BURSA Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültürpark Açık Hava sahnesinde gerçekleştirilen Buray konseri öncesi dinleyicileri uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilgilendirdi. Ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadelede geliştirilen "KADES" uygulaması hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konser öncesi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Uyuma" ve "En iyi narkotik polisi anne" sloganı ile ilgili uyuşturucu maddelerin zararlarından bahsederek, kadına yönelik şiddetle mücadelede geliştirilen "KADES" uygulaması hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Konuyla ilgili emniyet birimlerine ulaşılacak ihbar iletişim hatlarının hatırlatıldığı bilgilendirmede, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kapılarının tüm vatandaşlara açık olduğu ve her durumda en büyük işbirliğinin vatandaşlarla olduğu vurgulandı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bursa, KADES, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title