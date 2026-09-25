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Bursa Nilüfer'de göç yolculuğundaki leylek sürüsü Ayvaköy'de görsel şölen oluşturdu

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Bursa Nilüfer'de göç yolculuğundaki leylek sürüsü Ayvaköy'de görsel şölen oluşturdu
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Yaz mevsiminin sona ermesiyle sıcak bölgelere göç eden leylek sürüsü, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Ayvaköy mevkiinden geçerken gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Toplu halde süzülen ve zaman zaman daireler çizen leylekler, bölgedeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde göç yolculuğuna çıkan leylek sürüsü, Ayvaköy mevkiinden geçerken gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte sıcak bölgelere doğru göç etmeye başlayan leylekler, Bursa semalarında da görülmeye başladı. Ayvaköy mevkiinden geçen çok sayıda leylek, gökyüzünde toplu halde süzülürken ortaya renkli görüntüler çıktı. Göç güzergahında ilerleyen leylek sürüsü, bölgedeki vatandaşların da dikkatini çekti. Gökyüzünü kaplayan leylekler, zaman zaman daireler çizerek süzülürken, bu anlar görenlere adeta görsel şölen yaşattı. Sonbaharla birlikte güneye doğru hareket eden leyleklerin, göç sırasında hava akımlarından yararlanarak uzun mesafeleri enerji tasarrufuyla kat ettikleri biliniyor.

Nilüfer'in Ayvaköy mevkiinde görüntülenen leylek sürüsü, gökyüzünde oluşturduğu görüntüyle dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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