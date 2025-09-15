Bursa Nilüfer'de 16 Eylül'de Su Kesintisi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi uygulanacak

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi Faruk Baykal Caddesi, Ahi Evran Sokak ve Sıhhiye Caddesi arasında kalan bölgede 16 Eylül 2025 tarihinde 08.00-20: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA