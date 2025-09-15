Haberler

Bursa Nilüfer'de 16 Eylül'de Su Kesintisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Balat Mahallesi'nde 16 Eylül 2025 tarihinde 08:00-20:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak. BUSKİ, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi uygulanacak

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi Faruk Baykal Caddesi, Ahi Evran Sokak ve Sıhhiye Caddesi arasında kalan bölgede 16 Eylül 2025 tarihinde 08.00-20: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Üniversite öğrencileri ile ilçe nüfusu ikiye katlandı: Yurtlarda doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Öğrenciler geldi, o ilçenin nüfusu bir anda ikiye katlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor

Hikmet Çetin'den kritik dava öncesi ses getirecek Kılıçdaroğlu iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.