Bursa Nilüfer'de 16 Eylül'de Su Kesintisi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Balat Mahallesi'nde 16 Eylül 2025 tarihinde 08:00-20:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak. BUSKİ, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi uygulanacak
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi Faruk Baykal Caddesi, Ahi Evran Sokak ve Sıhhiye Caddesi arasında kalan bölgede 16 Eylül 2025 tarihinde 08.00-20: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel