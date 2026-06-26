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Kesici aletle bekçilere saldıran şüpheli, bacağından vurularak yakalandı

Kesici aletle bekçilere saldıran şüpheli, bacağından vurularak yakalandı
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Ankara Yenimahalle'de elindeki kesici aletle bir kişiyi kovalayan ve kendisine engel olmaya çalışan bekçilere saldıran M.T., bekçi tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırganın çok sayıda suç kaydı bulunuyor.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde elindeki sallama olarak tabir edilen kesici aletle bir kişiyi kovalayan ve kendisine engel olmaya çalışan görevli bekçilere de saldıran M.T., silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle Kentkoop Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerindeki Meydan AVM önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.T., elindeki sallama bıçakla iş arkadaşı İ.H.A.'yı kovalamaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevini sürdüren bekçi ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler, M.T.'yi önce sözlü olarak uyardı, ardından bir el havaya uyarı ateşi açtı. Ancak M.T. elindeki kesici aletle görevli bekçiye yöneldi. Bekçi, kendisine saldıran M.T.'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. M.T., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.T.'nin tedavisine devam edilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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