Bursa Mustafakemalpaşa'da Su Kesintisi Uyarısı

Güncelleme:
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 16 Eylül - 26 Eylül 2025 tarihleri arasında belirli mahallelerde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtiliyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ile Fevzidede Mahalleleri ve civarında 16 Eylül 2025 - 26 Eylül 2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
