Bursa Kent Konseyi'nde Yeni Başkan Seçildi

Halkın hem yönetim hem de denetim mekanizmalarında yer alması ve katılımcı demokrasi anlayışını yaygınlaştırmayı hedefleyen Bursa Kent Konseyi'nde genel kurul heyecanı yaşandı. Tek liste ile gerçekleşen genel kurulda Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Kent Konseyi'nin yeni başkanı olurken 22'şer kişilik asil ve yedek Yürütme Kurulu üyeleri de delegelerin oylarıyla belirlendi.

Meslek odaları, sendikalar, muhtarlıklar ve sivil toplum örgütlerinin bileşeni olduğu Bursa Kent Konseyi'nin Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kent Konseyi adına açılış konuşmasını yapan Elvan Atay Özkan, Bursa için başarılı projeler üretileceğine olan inancını vurgulayarak yoğun katılım nedeniyle delegelere ve konuklara teşekkür etti. Divan Başkanlığı'na Şazi Çavuşoğlu, divan üyeliklerine ise Cansu Barak ve Ahmet Keskin'in seçildiği genel kurulda, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Kent Konseyi'nin yeni başkanı oldu.

"Tüm paydaşların görüşlerini aktaracağı bir sistem kuracağız"

Bursa Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu olarak büyük bir sorumluluk yüklendiklerinin farkında olduklarını söyleyen Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, bu görev için ciddi bir sorumluluk ve görev bilinci gerektiğini belirtti. Bu bilinçle ayrım yapmadan Bursa'daki tüm paydaşların görüş ve önerilerinin alınarak yönetime aktarılacağı bir sistemi oluşturmak gerektiğini ifade eden Aksoy, "Bunun için oluşmuş bir sistem var. Ama Nilüfer'de olduğu gibi kentin tüm paydaşlarının, mahalle komiteleri aracılığıyla daha fazla katılım sağlayabileceği, daha fazla insana dokunabileceğimiz ya da daha fazla insanımızın, kent paydaşının görüşlerinin alınabileceği bir mekanizmayı oluşturmamız lazım. Onu birlikte konuşacağız" dedi.

Yönetim anlayışlarında önceliklerine değinen Aksoy, "Burası öncelikle tarım kenti. Sanayisi, turizmi, doğası ve sağlık altyapısı da var. Bursa'nın çeşitli kimlikleri var. Bu kimlikleri rakip olarak görmüyoruz. Birbirini destekleyen bir paydaş olarak görüyoruz. Hepsinin birlikte gelişmesini, sürdürülebilir olarak gelişmesini sağlayacak çalışmayı, projelendirmeyi, önerileri, kontrol mekanizmasını oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"İlk işlerimizden biri Çevre Meclisi'ni oluşturmak"

Aksoy, Bursa'nın çevre hassasiyetleri ile ilgili de ayrı bir parantez açarak, "Toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyabileceğimiz bir mekanizmayı birlikte oluşturacağız. Bursa Kent Konseyi'nde çevre meclisi oluşturulmamış. Çalışma grubu var ama ilk işlerimizden bir tanesi de Çevre Meclisi'ni oluşturmak. Bursa'nın doğal kaynaklarına ilişkin, sürdürülebilir kullanımına ilişkin görüşlerimizi ve projelerimizi oluşturup, 1/100 bin ölçekli planın yapım aşamasında önerilerimizi sunacağız. Denetleme görevini yapacağız. İlk etapta bu çalışmayı düşünüyoruz. Onun dışında asıl ve yedek demeden yürütme kurulumuzla birlikte oturup konuşacağız. Hocalarımız var, sendikalardan, meslek odalarından, muhtarlardan katılımcılar var. Onların görüşleri doğrultusunda 'Bursa'nın öncelikleri konusunda neler yapılabilir, neye ulaşmamız gerekiyor' bunları ilk etapta belirleyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından geçmiş dönem Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve geçmiş dönem Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar ile birlikte yine geçmiş dönem meclis başkanlarına da verdikleri katkılardan dolayı plaket takdim edildi.

Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy'un başkanlığındaki asil Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu:

Prof. Dr. Alparslan Türkkan, Prof. Dr. Gül Sayan Atanur, Doç. Dr. Sebla Arın Ensarioğlu, Taner Çolakoğlu, Murat Demir, Erol Yılmazer, Sema Pamukçular, Canan Akın Erdem, Avukat Derya Aysel, Ayhan Zenbilci, Gökhan Aydın, Yeliz Toy, Dr. Ali Uçar, Ozan Ulusoy, Yüksel Ceylan, Dr. Alper Can, Dilek Yıldız Karakaş, Feridun Tetik, Burak Demirci, Nursel Demir, Bilge Gizir ve Serkan Durmuş.

Yürütme Kurulu yedek listesi ise Can Başaran, Dilek Üzümcüler, Ali Genç, Derya Şimşek Aksakal, Fatih Işık, Sebiha Yıldızalp, Uğur Onur Çinko, Ali Algın Köşkdere, Arca Atay, Aysel Gürel, Şengül Ceyhan, Serap Ala Çelik, Koray Köktürk, Suat Arvas, Nergis Döner, Mesut Özkeser, Kerim Bayramoğlu, Tayfun Kırmızıtoprak, Eren Yaşar, Tahir Adıman, Kadriye Sarıbıyık ve Sevilay Karaca'dan oluştu. - BURSA