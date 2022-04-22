Bursa Kent Konseyi ailesi iftarda buluştu

BURSA (İHA) - Bursa Kent Konseyi ailesi, Geleneksel Ramazan Buluşması'nda bir araya geldi.

Topluma yönelik faydalı çalışmalarıyla bir 'Bursa markası' olan ve yüzlerce katılımcısıyla örnek işlere imza atan Bursa Kent Konseyi, Geleneksel Ramazan Buluşması'nda gönüllüleri bir araya getirdi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Muradiye Salonu'nda verilen iftar davetine, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, kent konseyi yürütme kurulu üyeleri, meclis başkanları ve meclislerin yürütme kurulu üyeleri ile çalışma gruplarının temsilcileri katıldı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, "Sizler gibi değerli gönüllülerimiz ve güzel insanlar var olduğu sürece, Bursa her zaman çok daha güzel olacak. Güzel olmaya devam edecek, yeşil olmaya ve çevre kirliliğinden kurtulmuş bir Bursa olmaya devam edecek. Bursa, sizlerle en iyiyi ve en güzelini yaşayacaktır. Pandeminin seyrinin azaldığı şu günlerde özlenen tablo ile karşı karşıyayız. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bundan sonra daha güçlü adımlar atacağız, daha etkin olacağız. Toplumun her kesimine ulaşacağız. Önce Bursa sonra da bu cennet vatanımız için var gücümüzle çalışacağız. Tüm halkımızın, Ramazan Bayramı'na erişmesini diliyorum" dedi - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel