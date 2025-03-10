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Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım İstifa Etti

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım İstifa Etti
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Bursa'da görevden alınan Fevzi Yavuzyılmaz'ın yerine atanan Dr. Orkun Yıldırım, 1,5 yıldır sürdürdüğü İl Sağlık Müdürlüğü görevinden istifa etti. Sağlık Bakanlığına istifa dilekçesini sunan Yıldırım'ın yerine yeni müdür atanması bekleniyor.

Bursa'da görevden alınan Fevzi Yavuzyılmaz'ın yerine getirilen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, 1,5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

Bursa'da 20 Eylül 2023 tarihinde görevden alınan Fevzi Yavuzyılmaz'ın yerine göreve başlayan Dr. Orkun Yıldırım'ın, 1,5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa dilekçesini Sağlık Bakanlığına sunduğu ifade edildi. Bakanlık tarafından yeni İl Sağlık Müdürünün atanması bekleniyor.

1994 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Orkun Yıldırım, 2001 yılından beri Bursa'da görev yapmaktaydı. 2003 yılında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Yıldırım, 2006 yılında Birleşmiş Milletler Sağlıkta Dönüşüm Projesi koordinatörlüğünü yürüttü. Yıldırım aynı zamanda 2012 yılında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kurucu Başkan Yardımcısıydı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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