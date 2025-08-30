Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda Rütbe Terfi Töreni

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda rütbe terfi heyecanı yaşandı. Vali Erol Ayyıldız'ın katıldığı törende bir üst rütbeye yükselen jandarma personeline yeni rütbeleri takdim edildi. Tuğgenerallikten tümgeneralliğe terfi eden Bursa İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu'nun yeni rütbesini de Bursa Valisi Erol Ayyıldız taktı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan personelin rütbe terfi töreni, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, il protokolü ve personelin ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende bir üst rütbeye yükselen jandarma personeline yeni rütbeleri takdim edildi. Terfi eden personeli tebrik eden Vali Ayyıldız, jandarmanın fedakarca görev yaptığını vurgulayarak başarılarının devamını diledi.

Başarılı çalışmalara imza atan Bursa İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu da kararname ile üst rütbeye terfi etmişti. Tümgeneral olan Tataroğlu'nun yeni rütbesini Vali Ayyıldız ve eşi Fatma Tataroğlu taktı - BURSA