Bursa haberleri! Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'ndan Nilüfer Belediyesi'nin Mübadele Evi'ne Ziyaret

Bursa haberi: Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Nilüfer Belediyesi'nin Mübadele Evi’ni ziyaret etti. Karamollaoğlu, mübadil kültürünün yaşatıldığı evde yer alan eşya ve materyalleri inceleyerek, o dönem yaşananlar hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Nilüfer Belediyesi'nin Mübadele Evi'ni ziyaret etti. Karamollaoğlu, mübadil kültürünün yaşatıldığı evde yer alan eşya ve materyalleri inceleyerek, o dönem yaşananlar hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu çeşitli temaslarda bulunmak için Bursa'ya yaptığı iki günlük ziyarette; SP Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş ve Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca ile birlikte, Nilüfer Belediyesi'nin Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle Görükle'de yaşama geçirdiği Mübadele Evi'ni ziyaret etti.

Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ile Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Korkut'un eşlik ettiği ziyarette Karamollaoğlu, mübadillerin kullandığı ev eşyaları ile giysileri, tarlalarında kullandıkları aletleri, Türkiye ve Yunanistan arşivlerinden bağışlanan tarihi belge ve fotoğrafları hikayeleriyle birlikte inceledi. Karamollaoğlu, Mübadele Evi'nin anı defterine de duygu ve düşüncelerini şu cümlelerle not düştü:

"Cumhuriyetimizi, kuruluşundan itibaren, anlaşma gereği Türkiye'ye göç eden kardeşlerimiz, gençlere güzel bir anı bırakmış. Tarihimizi hatırlamak, bizim için çok büyük bir önem taşıyor. Gelecek nesiller bu hatıraları değerlendirerek, ülkemizin nasıl inşa edildiğini ve yapılan fedakarlıkları daha iyi anlarlar diye ümit ediyorum."

Karamollaoğlu, Mübadele Evi ziyaretinin ardından Nilüfer Belediye Başkan Vekili Tuğçe Savaş, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ve Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Korkut ve beraberindekilerle birlikte Görükle Rıza Aga Mübadele Kahvesi'nde Görükle halkı ve muhtarlarla buluşarak sohbet etti.