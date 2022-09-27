Bursa haberleri: Bursa'da genişleyen yollarda kalan ağaçlar taşınıyor

Bursa'da genişleyen yollarda kalan ağaçlar taşınıyor

BURSA - Bursa'nın yeşil kimliğini ön plana çıkarmak amacıyla kente büyük ölçekli park ve yeşil alanlar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, genişletilecek yol güzergahında kalan 450 ıhlamur ağacını 'özel araçlarla' Hamitler'deki ağaçlandırma sahasına naklediyor.

Bursa'yı daha sağlıklı ve yaşanabilir kent olarak geleceğe taşıyacak kararlı adımları bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yeni yeşil alanları şehre kazandırırken, mevcut yeşil dokuyu korumak için de büyük hassasiyet gösteriyor. Bu çerçevede asırlık çınarları korumak ve yaşatmak için özel ekiple çalışmalarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan hayata geçirilen proje sahalarında kalan ağaçları kesmek yerine sökerek yeni ağaçlandırma alanlarına naklediyor.

Ihlamurlar taşınıyor

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak Çalı Yolu genişletme çalışmasında; yol güzergahı üzerinde kalacak 'çoğunluğu ıhlamur olan' 450'ye yakın ağaç, özel söküm araçlarıyla bulundukları yerden alınarak Hamitler'deki ağaçlandırma sahasına naklediliyor. Çalışma doğrultusunda şu ana kadar Çalı Yolu Ahıska Caddesi üzerinde bulunan 200'ü aşkın ağacın nakli yapılırken, kalan araçlar 'büyük özenle sökülüp' yeni yerlerine dikiliyor.

"Tek bir ağacı bile kaybedemeyiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dönem sonuna kadar 3 milyon metrekare olan yeni yeşil alan hedefine kararlı adımlarla ilerlediklerini belirterek, Bursa'nın tek bir ağacını bile kaybetme lüksünün olmadığını söyledi. Emek Şehir Hastanesi tramvay hattı üzerinde kalan ağaçları taşıdıkları gibi Çalı Yolu'nda da benzer uygulama yaptıklarını kaydeden Başkan Aktaş, "Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü bünyesindeki ziraat mühendislerimiz ağaçları tek tek inceledi. Ağaçlardan taşınmaya elverişli olanların tamamını Hamitler'deki ağaçlandırma sahasına taşıyoruz. Daha yeşil Bursa için canla başla çalışıyoruz" dedi.