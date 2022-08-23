Bursa haberi: Mudanya Belediyesi, Mudanya Mütarekesi'nin 100. Yılına Hazırlanıyor

Mudanya Mütarekesi'nin 100'üncü yılı nedeniyle kurulan Danışma Kurulu'nun ilk toplantısına 26 Ağustos'ta Tirilye Sanat Evi ev sahipliği yapacak.

Mütareke'nin 100'üncü yıl dönümü, Mudanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde coşkuyla kutlanacak. Mudanya Mütarekesi'nin 9 ile 11 Ekim günleri arasında gerçekleşecek kutlama programı öncesinde Danışma Kurulu, 26 Ağustos Cuma günü Tirilye Sanat Evi'nde bir araya gelecek.

Sosyaldemokrat Halk Partisi (SHP) eski Genel Başkanı, önceki dönem Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Murat Karayalçın başkanlığındaki kurulda; geçmiş dönem milletvekili Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, NATO Daimi Temsilcisi Onur Öymen, eski büyükelçi, CHP İstanbul Milletvekili, Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, NATO IMS'de görev yapan emekli Tuğgeneral Ali Er, İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Atatüre, Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan, Gazeteci Sedat Ergin ile Murat Yetkin, önceki dönem CHP Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi onur üyesi Gülsün Bilgehan, Yazar Ayşe Kulin, ODTÜ Tarih Bölümü eski Başkanı ve Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Seçil Karal Akgün yer alacak.

Özel bir etkinliğe imza atmak istediklerinin altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Sıcak savaş dönemini sona erdiren, diplomatik dönemin zeminini hazırlayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temelini atan bir anlaşmaya imza atan Mudanya Mütarekesi'nin yıl dönümünü kentimizde coşku ve gururla kutlayacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İsmet İnönü ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı bu kutsal emaneti, gelecek nesillere taşımak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.