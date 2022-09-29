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Bursa haberi! Dil Bayramı'nın 90. Yılı Mudanya'da Kutlandı

Yerel Haberler

Bursa haberi! Dil Bayramı'nın 90. Yılı Mudanya'da Kutlandı

Bursa haberleri... Mudanya'da Dil Bayramı’nın 90. yılı, Mudanya Belediyesi ve Dil Derneği’nin ortak etkinliği ile kutlandı.

Mudanya'da Dil Bayramı'nın 90. yılı, Mudanya Belediyesi ve Dil Derneği'nin ortak etkinliği ile kutlandı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Dil Derneği Bursa Temsilcisi Pelin Yılmaz, Mudanya Kent Konseyi Başkanı İbrahim Özyurtlu, CHP İlçe Başkanı Ömer Aydın katıldı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Türk dilini geliştirme, zenginleştirme ve özünü kaybetmeden yaygınlaştırma gayesi ile yapılacak çalışmalara sahip çıktıklarını söyledi. Dil Bayramı'nın amacının Türk dilinin öz güzelliğini ortaya çıkarmak olduğuna vurgu yapan Türkyılmaz, "Milletin var olabilmesi için dilin en önemli unsur olduğuna dikkat çeken ve Türk dili üzerinde çalışmaları teşvik eden Mustafa Kemal Atatürk, dil işlerine yoğunlaşılması gerektiğini söyleyerek bu konuda ciddi bir atılım gerçekleştirdi. Dilimizin yani kimliğimizin bayramı olan bu günde Türkçemize emek verenlerden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herkesi saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Mudanya Belediyesi Çoksesli Korosu kısa bir dinleti sundu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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