Bursa haber | Nilüfer Belediyesi'nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Bursa haberler: Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk gününde okula yeni başlayan öğrencileri ziyaret etti. Erdem, çocuklara kırtasiye malzemeleri dağıttı. Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri ise 44 ilkokulda yaklaşık 6 bin 700 adet kalemlik setini öğrencilere armağan etti. Bu yıl 900 öğrenciye verilmesi hedeflenen kırtasiye desteğinden faydalanmak isteyenlerin, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurması gerekiyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk gününde okula yeni başlayan öğrencileri ziyaret etti. Erdem, çocuklara kırtasiye malzemeleri dağıttı. Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri ise 44 ilkokulda yaklaşık 6 bin 700 adet kalemlik setini öğrencilere armağan etti. Bu yıl 900 öğrenciye verilmesi hedeflenen kırtasiye desteğinden faydalanmak isteyenlerin, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor.

Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk gününde okula yeni başlayan öğrencileri ziyaret etti. Gölyazı Ünallar İlkokulu ile ziyaretlerine başlayan Erdem, ardından Akçalar Fahriye Sayarel İlkokulu ve Hasanağa İlkokulu'na giderek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim dönemi için "hayırlı olsun" dileklerini ileten Erdem, öğrencilere içinde kalem, kalemtraş, silgi, renkli boya kalemleri gibi kırtasiye malzemeleri bulunan "İklim Yılı" temalı kalemlik setini öğrencilere hediye etti.

Hasanağa İlkokulu'nun birinci sınıf öğrencileri de "Başkan amcaları" için çizdikleri resimleri Erdem'e verdi. Hasanağa İlkokulu öğrencisi Hira Turan, Erdem'e "Okulumuz" isimli şiiri okudu.

Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri ise 44 ilkokulda yaklaşık 6 bin 700 adet kalemlik setini öğrencilere armağan etti.

BU YIL 900 ÖĞRENCİ KIRTASİYE DESTEĞİ VERİLMESİ HEDEFLENİYOR

Nilüfer Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşların çocukları için verdiği kırtasiye malzemesi ve okul çantası desteği bu yıl da devam edecek. Destekten, Nilüfer sınırlarında yaşayan ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrenciler faydalanabilecek. Bu yıl 900 öğrenciye verilmesi hedeflenen kırtasiye desteğinden faydalanmak isteyenlerin, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor.