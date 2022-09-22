Bursa haberi! Bursa'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Bursa'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi

BURSA - Afet ve Tatbikat Yılı etkinlikleri doğrultusunda "Türkiye Afet Müdahale Planı Bursa Bölgesel Afet Müdahale Tatbikatı", Vali Yakup Canbolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

AFAD koordinesinde, jandarma, polis, sağlık ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla geniş çaplı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. 0.6 büyüklüğündeki bir depremi baz alarak tatbikat gerçekleştiren ekipler Nilüfer İlçesi Hastane alanında yüzlerce çadırdan ve ekipten oluşan çadır kent kurdu. Ayrıca deprem zedelerin afet sonrası barınma, yiyecek ve sağlık hizmetlerinden yararlanacağı ve ilk müdahalenin çadır kentte gerçekleşeceği çadırlar ve ekiplerinde yer aldığı görüldü.

Bin 500 personelin katıldığı tatbikatta ayrıca kimyasal ve biyolojik olaylara da müdahale için bir üst kurulduğu da öğrenildi. Yüzlerce arama kurtarma aracı ve ekipmanlar ve AFAD koordinasyon tırı da bölgede yerini aldı. Tatbikat doğrultusunda acil toplanma yerleri belirlenerek vatandaşlar bilgilendirildi.

Tatbikatın gerçekleştiği alanı ziyaret eden Bursa Valisi Yakup Canbolat ekiplerin görev aldığı çadırları ve tatbikat alanlarını tek tek gezerek bilgi aldı. Tatbikatın gece boyu süreceği belirtildi.