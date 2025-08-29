Bursa'dan Yeni Yetenek: Nilüfer Bayraktutan İlk Dizi Performansıyla Göz Doldurdu

Bursalı genç oyuncu Nilüfer Bayraktutan, lise öğrencisini canlandırdığı ilk dizisinde seyirciden tam not aldı.

İlk sahne tozunu Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu Gençlik kurslarında yutan Nilüfer Bayraktutan, ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarını kazandı. Nilüfer, öğrencilik yıllarında Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı Troyalı Kadınlar ve Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği ilk rap müzikali Otomatik Portakal'da rol aldı. Mezuniyetinden birkaç ay sonra uluslararası dijital platformdaki dizi için kamera karşısına geçen Bayraktutan, performansıyla beğeni kazandı. Dizi yayınlanmasıyla birlikte büyük ses getiren yapımda zeki, duygusal ve arkadaşlarının zorbalığına uğrayan lise öğrencisi Banu'yu canlandırdı. İlk televizyon deneyimi olmasına rağmen yeteneğiyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu, 'Henüz yolun başındayım. Öğrenecek çok şeyim, yürüyecek çok yolum var' dedi. - BURSA