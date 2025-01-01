Bursa'da Yılbaşı Ağacı Kostümlü Şakacı Hem Korkuttu Hem Güldürdü

Bursa'da giydiği yılbaşı ağacı kostümüyle rengarenk görünen şakacı, yanından geçenleri hem korkuttu, hem de güldürdü.

Bursa'da yılbaşı sebebiyle bir çok ağaç süslenirken, hareketli olan bir ağaç ise herkesin yüreğini hoplattı. Yılbaşı ağacı kostümüne bürünen şakacı Abdullah Çelik, şehrin en işlek caddelerin insanların aklını aldı. Hareketsiz bir şekilde bekleyen yılbaşı ağacının yanından geçenler, bir anda hareket eden ağacı görünce ne yapacağını şaşırdı. Ne olduğunu anlamadan çığlık atıp kaçanlar sonrasında kahkahaya boğuldu. - BURSA