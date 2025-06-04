Bursa'da Yetim ve Öksüz Çocuklara Bayramlık Giyim Desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü, yetim ve öksüz çocuklara bayramlık alışverişi için 4 bin lira değerinde hediye giyim çeki desteği verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü, yardımlaşma ve dayanışma geleneğini yaşatmaya Kurban Bayramında devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya illerinde yaşayan bin 8 öksüz ve yetim ihtiyaç sahibi çocuğa bayram sevincini yaşatmak adına 4 bin lira değerinde hediye giyim çeki ulaştırıldı. Çocukların bayramlık alışverişlerini yapabilmeleri için hazırlanan hediye giyim çekleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından evlerine gidilerek teslim edildi. - BURSA