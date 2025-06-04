Bursa'da Yetim ve Öksüz Çocuklara Bayramlık Giyim Desteği

Bursa'da Yetim ve Öksüz Çocuklara Bayramlık Giyim Desteği
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü, 4 bin lira değerinde hediye giyim çeki ile 1008 öksüz ve yetim çocuğa bayram sevincini yaşatmak amacıyla destek sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü, yetim ve öksüz çocuklara bayramlık alışverişi için 4 bin lira değerinde hediye giyim çeki desteği verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü, yardımlaşma ve dayanışma geleneğini yaşatmaya Kurban Bayramında devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya illerinde yaşayan bin 8 öksüz ve yetim ihtiyaç sahibi çocuğa bayram sevincini yaşatmak adına 4 bin lira değerinde hediye giyim çeki ulaştırıldı. Çocukların bayramlık alışverişlerini yapabilmeleri için hazırlanan hediye giyim çekleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından evlerine gidilerek teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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