Bursa'da Yavru Kedi Kurtarıldı

Bursa'da su giderinden içeri giren yavru kedi, geri dönemeyince çatlaktan çıkmaya çalıştı. Çatlağı genişleterek toprağa ulaşan kedi, kaza kaza ilerlemek isterken toprağa gömülü kaldı. İtfaiye ekipleri ise 2 saatlik çalışmayla toprağı kazarak minik kediyi kurtardı.

Bursa'da inanılması güç olay, merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesinde meydana geldi. Mahallede sağa sola tırmanıp, oradan oraya atlayan yavru kedi, merak ettiği su borusunun içerisine girdi. Girdiği su borusunda belli bir süre sonra ilerleyemeyen yaramaz yavru kedi, geri dönmek istedi. Ne yapsa da geri dönemeyen yaramaz kedi, borunun çatlağını genişleterek toprağa ulaştı.

Minik patileriyle toprağı kazan ve orada mahsur kalan kedinin sesini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 2 saatlik çalışmayla toprağı kazarak yavru kediyi kurtardı. - BURSA