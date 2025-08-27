Bursa'da Yangın: İtfaiye Ekipleri Anında Müdahale Etti

Bursa'da Yangın: İtfaiye Ekipleri Anında Müdahale Etti
İnegöl'de araç denetim istasyonu yanındaki atıl malzemelerin alev alması sonucu itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren araç denetim istasyonu yanındaki atıl malzemeler alev alev yandı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Huzur Mahallesi'nde faaliyet gösteren araç denetim istasyonu yanındaki boş alanda atıl olan plastik, karton ve BUSKİ'ye ait altyapı boruları malzemelerinde meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
