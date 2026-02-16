Haberler

Bursa'da yağmur sonrası gökkuşağı görsel şöleni

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Saitabat Mahallesi'nde yağmur sonrası oluşan gökkuşağı, görenleri etkileyerek doğanın güzelliklerini sergileyen kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Saitabat Mahallesi'nde yağmurun ardından oluşan gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı.

Bursa genelinde etkili olan yağışlı havanın ardından Saitabat'ta bulutların arasından yüzünü gösteren güneşle birlikte gökyüzünde beliren gökkuşağı, doğayla iç içe manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağmur sonrası temizlenen hava ve yeşilin her tonunu barındıran Saitabat vadisi üzerinde oluşan gökkuşağı, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

O anlara tanıklık eden vatandaşlar, gökkuşağını cep telefonlarıyla görüntülerken, kısa süre etkili olan doğa olayı çevrede görsel bir şölen sundu. Gökyüzünde beliren gökkuşağı, bir süre sonra yavaş yavaş kayboldu.

Yağmurun ardından ortaya çıkan bu manzara, Bursa'nın Kestel ilçesindeki Saitabat'ta baharın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
