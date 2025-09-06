Haberler

Bursa'da Yağmur, Kuraklık Sonrası Bayram Havası Estirdi

Bursa'da uzun süren sıcak hava ve kurak günlerin ardından başlayan sağanak yağış, vatandaşları sevince boğdu. Yağmur, barajlardaki düşük su seviyesini artırırken, halk arasında sevinçle karşılandı; gençler yağmur altında dans etti.

Kent merkezinde sabah saatlerinde zaman zaman yağan ve öğle itibariyle bastıran sağanakla birlikte kimi vatandaşlar şemsiyelerine sarılırken, kimileri ise yağmurun altında yürüyüş yaptı. Gençlerin yağmur altında dans etmesi ise renkli görüntülere sahne oldu. Uzun süren kuraklığın ardından gelen yağış, şehirde adeta bayram havası estirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
