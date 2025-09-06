Bursa'da Yağmur, Kuraklık Sonrası Bayram Havası Estirdi

Bursa'da uzun süredir etkili olan sıcak hava ve kurak günlerin ardından başlayan sağanak yağış, vatandaşları sevince boğdu. Barajlarda su seviyesinin dibe inmesi tedirginlik oluştururken, yağan yağmur hem çiftçiyi hem de vatandaşları mutlu etti.

Kent merkezinde sabah saatlerinde zaman zaman yağan ve öğle itibariyle bastıran sağanakla birlikte kimi vatandaşlar şemsiyelerine sarılırken, kimileri ise yağmurun altında yürüyüş yaptı. Gençlerin yağmur altında dans etmesi ise renkli görüntülere sahne oldu. Uzun süren kuraklığın ardından gelen yağış, şehirde adeta bayram havası estirdi. - BURSA