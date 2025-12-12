Kestel semalarında gökkuşağı oluştu

Bursa'nın Kestel ilçesi semalarında, herhangi bir yağış olmamasına rağmen oluşan gökkuşağı ilgiyle izlendi.

Bursa'nın Kestel ilçesi semalarında herhangi bir yağış olmamasına rağmen gökkuşağı oluştu. Gökkuşağının ortaya çıkmasıyla birlikte birçok vatandaş cep telefonlarıyla bu anları kaydetti. Görsel şölen sunan gökkuşağı dronla da görüntülendi. - BURSA