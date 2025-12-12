Kestel semalarında gökkuşağı oluştu
Bursa'nın Kestel ilçesinde, yağış olmadan oluşan gökkuşağı vatandaşların ilgisini çekti. Birçok kişi bu anları cep telefonlarıyla kaydederken, gökkuşağı dronla da görüntülendi.
Bursa'nın Kestel ilçesi semalarında, herhangi bir yağış olmamasına rağmen oluşan gökkuşağı ilgiyle izlendi.
Bursa'nın Kestel ilçesi semalarında herhangi bir yağış olmamasına rağmen gökkuşağı oluştu. Gökkuşağının ortaya çıkmasıyla birlikte birçok vatandaş cep telefonlarıyla bu anları kaydetti. Görsel şölen sunan gökkuşağı dronla da görüntülendi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel