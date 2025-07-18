Bursa'da Vinç Devrildi, Operatör Mahsur Kaldı

Bursa'da Vinç Devrildi, Operatör Mahsur Kaldı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir inşaat sahasında devrilen yüksek tonajlı vinç, kabin içinde mahsur kalan operatörüne yardım edilmesiyle sonuçlandı. Olay sonucunda yolda park halindeki lüks araç hurdaya döndü.

Bursa'da bir inşaat sahasında şantiye alanındaki yüksek tonajlı vinç, yola devrildi. Vincin devrilmesiyle birlikte kabin içinde bulunan operatör mahsur kalırken, yoldaki lüks araç hurda yığınına döndü.

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanındaki vinç, büyük bir gürültüyle yola devrildi. Yola devrilen vinç içerisindeki kabinde operatör mahsur kaldı. Yol üzerinde park halinde olan lüks otomobil ise üzerine devrilen vinç sebebiyle hurda yığınına döndü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kabin içinde sıkışan operatör K.M.'yi kısa sürede bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Park halindeki otomobil hurdaya döndü.

Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla devrilen araç kaldırılırken, inşaat alanındaki çalışmalar geçici olarak durduruldu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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