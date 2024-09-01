Üye Girişi
Haberler

Bursa'da veliler, yıkılan okulun yerine yeni okul yapılması talebiyle eylem yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Çekirge Mahallesi'nde yaşayan veliler, geçtiğimiz yıl yıkılan 1. Murad İlköğretim Okulu'nun yerine yenisinin yapılmamasına tepki gösterdi. Okulun yıkılmasının ardından çocuklarını uzak okullara göndermek zorunda kalan veliler, yetkililerden yeni bir okul yapılmasını istedi.

Bursa'nın Çekirge Mahallesi'nde yaşayan veliler, geçtiğimiz yıl yıkılan 1. Murad İlköğretim Okulu'nun yerine yenisinin yapılmamasına tepki gösterdi.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Çekirge Mahallesi'nde yaşayan veliler, geçtiğimiz yıl depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan 1 Murad İlköğretim Okulu'nun yıkılıp yerine yenisinin yapılmadığı için okul önünde eylem yaptı. 2023 yılında Gemlik'te gerçekleşen 5.1 şiddetindeki depremden sonra alınan kararla birlikte 1. Murad İlköğretim Okulu önlem amaçlı boşaltılıp yaklaşık 7 ay sonra yıkıldı. Veliler, çocuklarını servisle veya toplu ulaşımla okula yollayacak maddi imkanları olmadığı için çocuklarını tek başına okula göndermek zorunda kaldı. Mahalledeki okulun yıkılması sonucu çocuklarını 1-2 kilometre uzaklıktaki okullara yollayan mahalle sakinleri, yetkililerden bir an önce mahallelerine yeni bir okulun yapılmasını istedi.

Eski okul bahçesinde açıklamalarda bulunan Mahalle Muhtarı Coşkun Alındaş, "Okulumuz geçen sene Kasım ayında yıkıldı. Okulumuzun yıkılması mahalle halkımızı hem maddi hem manevi yönden çok etkiledi. Küçücük çocuklar 1-2 kilometre uzaklıktaki okula gidip gelmek zorunda kaldı. Herkes çocuğunu okula götürüp getiremiyor. Çalışan var, çalışmayan var. Maddi durumu iyi olan aileler çocuklarını servisle okula yolluyorlar. 2-3 çocuklu aileler var. Durum böyle ailelere de çok büyük maliyet oluyor. Yetkililerden okulumuzun biran önce yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Öznur Yılmaz ise, "3 yıldır bu mahallede oturuyorum. Depremden sonra okulun sıkıntılı olduğunu söyleyip hızlıca boşalttılar. Okulun kapatılması beni ve buradaki bütün insanları çok etkiliyor. Çünkü servis ücretleri çok pahalı. Biz okul istiyoruz. Bu kadar güzel bir mahallede okul olmaması çok saçma. Çocuklar sıkıntı çekiyorlar. 2-3 çocuğunu okula gönderen veliler var. Okulumuzun yapılmasını istiyoruz. Bunun için gerekli mücadeleyi veriyoruz. İmza topladık, video çektik, gerekli yerlere başvuru yaptık. Okulumuz 6-7 ay boyunca boş kaldı. Mahallemizde yaklaşık 1-1.5 yıldır okulumuz yok" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

bursa Eğitim Yerel Güncel Haberler

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı

 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti

Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
Gazze'de bulunan 6 ceset bardağı taşırdı! İsrailliler ülke genelinde greve gidiyor

Gazze'de bulunan 6 ceset bardağı taşırdı! İsrailliler ülke genelinde greve gidiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ! Beşiktaş- Sivasspor maçından kareler! Eyüpspor- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Trabzonspor maç özeti! Türkçe adı ''Z'' harfiyle başlayan iki ülke hangi kıtadadır? Sual kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sual ne demek? EYÜPSPOR- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE Eyüpspor- Trabzonspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Ahu Tuğba öldü mü? Ahu Tuğba kimdir? Ahu Tuğba'nın hastalığı ne? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 1 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE: Beşiktaş- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? 2024-25 sezonu Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? İsmail Çokçalış kimdir? İsmail Çokçalış kaç yaşında, nereli? Cem Söküt kimdir? Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Cem Söküt kaç yaşında, nereli?
title