Tübitak 4006 fuar açılışı muhteşem oldu

Bursa'da Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu tarafından Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Dilek Çelik koordinatörlüğünde hazırlanan "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlenen programla açıldı.

Araştırma, inceleme ve tasarım türlerindeki 20 projeden oluşan bilim fuarı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılış kurdelesi Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Sakarya ve Yücel İzci, okulun hayırseveri Hikmet Bosut, Eğitim Bir- Sen Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Ramazan Acar, Genc Demeç Başkanı Metin Öksüz ve protokol üyeleri tarafından kesilirken, tarih, dil ve edebiyat, sosyoloji, biyoloji, robotik ve kodlama, bilişim teknolojileri ve yazılım, teknoloji tasarım alanlarında sergilenen projeler katılımcılardan tam not aldı. Okulun 2026 Türkiye 6.sı halkoyunları ekibi açılışta yerini aldı ve Fuar açılışına büyük bir coşku kattı.

Bilim fuarının açılış konuşmasında Okul Müdürü Mustafa Bay, Türkiye Yüzyılı vizyonunda bilim üreten, araştıran ve inovatif düşünen nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yaptı. Ayrıca Proje yürütücüsü Teknoloji Tasarım öğretmeni Dilek Çelik, okul projelerine sahip çıkan okul aile birliğine, Halkoyunları ekip lideri Sedat Planalı'ya, projelere danışmanlık yapan öğretmenlere, öğrencilere teşekkür etti.

Fuarda görev alan öğrenciler, projelerini hazırlarken ekip çalışması, problem çözme, araştırma ve sunum becerilerini geliştirme fırsatı bulduklarını belirtti. Veliler ise öğrencilerin özgüvenle projelerini anlatmalarından gurur duyduklarını ifade etti. - BURSA

