Bursa'da Traktör Kazasında Ağır Yaralanan 2 Yaşındaki Batu Sağlığına Kavuştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalarak ağır yaralanan 2 yaşındaki Batu sağlığına kavuştu. Hastaneden taburcu edilen Batu için ailesi mevlit okuttu.

Kaza 30 Ağustos 2025 tarihinde İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Batu K. evinin önünden harekete geçen babası Ali K.'nın (26) kullandığı 16 KOG 26 plakalı traktörün önüne aniden atladı. Duramayan traktörün ön lastiği çocuğun kafasından, arka lastiği ise bacaklarının üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. 4 gün boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı veren Batu, sağlığına kavuştu. Bugün taburcu edilen Batu için ailesi tarafından mevlit okutuldu. - BURSA