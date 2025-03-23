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Bursa'da Taşlı Sopalı Kavga Güvenlik Kamerasında

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga anları amatör kameraya yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı.

Taşlı sopalı kavga kamerada

BURSA - Bursa'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga kameraya yansıdı. Kavga, polis ekiplerince son buldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya döndü. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavga, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince son buldu. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - Yerel
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