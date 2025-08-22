Bursa'da Su Kesintisi Uyarısı

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi ve civarında 22-25 Ağustos tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması istendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
