Osmangazi'de su kesintisi
BUSKİ, 29 Aralık 2025 tarihinde Osmangazi İlçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde su kesintisi yapılacağını açıkladı. Vatandaşların bu tarihte tedbirli olmaları gerektiği belirtiliyor.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi ve civarında 29 Aralık 2025 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması istendi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel