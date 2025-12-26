Osmangazi'de su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi ve civarında 29 Aralık 2025 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması istendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel