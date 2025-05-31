Bursa'da Sopalı ve Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

İki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sopalı ve bıçaklı kavgada bir kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma, kısa süre içerisinde sopalı ve bıçaklı kavgaya döndü. Soner A. ve arkadaşı İ.A., karşı taraf olan Taha A. (18), Sabahattin A. (49), Oğuzhan A. ve Salih A. arasında çıkan kavgada, Soner A. elindeki bıçakla Taha A.'yı bıçakladı. Sabahattin A., Oğuzhan A. ve Salih A. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli Soner A. ile İ.A. olay yerinden kaçtı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli Soner A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.