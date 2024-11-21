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Bursa'da Şiddetli Lodos Karbonmonoksit Zehirlenmesi Tehdidini Artırdı

Bursa'da Şiddetli Lodos Karbonmonoksit Zehirlenmesi Tehdidini Artırdı
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Bursa'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Bursagaz, abonelerine karbonmonoksit zehirlenmesine karşı önemli uyarılarda bulundu. Bacalı cihazların güvenli kullanımı ve havalandırma önlemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bursa'da şiddetli lodos kentte etkisini gösterirken, Bursagaz yetkilileri de karbonmonoksit zehirlenmesine karşı abonelerine mesajla uyarıda bulundu.

Bursagaz, şiddetli lodosun etkisini sürdürdüğü Bursa'da karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu. Bursagaz'dan yapılan uyarıda şu cümlelere yer verildi;

"Havalandırma menfezinizi asla kapatmayın. Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayın. Cihazlarınızın, baca bağlantısının cihaza bağlı olup olmadığını ve baca ile cihaz bağlantı noktalarında gevşeme kaynaklı sızdırma yapıp yapmadığını düzenli olarak kontrol edin. Bacalı cihazlarınızın bacalarını doğrudan bina duvarından dışarıya vermeyin. Bacalı cihaz kullanmanız halinde mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurun ve çalıştığından emin olun. Bursagaz'ın onayı olmadan tesisatlarınıza kesinlikle müdahale etmeyin. Önlem alın, güvende kalın." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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