Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Dolandırıcılık Eğitimi Verildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık suçlarının önlenmesi amacıyla bankalarda çalışan 261 özel güvenlik görevlisine eğitim verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü FSM Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleşen eğitimlerde, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, Bursa'da faaliyet gösteren bankalarda çalışan 261 özel güvenlik görevlisiyle bir araya geldi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların dolandırılmadan önce, para çekmeye geldikleri sırada banka görevlilerinin dikkatinin önemli olduğunu, küçük bir detay sayesinde dolandırıcılık suçunun işlenmeden önlenebileceğinin eğitimi verildi. - BURSA