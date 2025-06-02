Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Dolandırıcılık Eğitimi Verildi

Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Dolandırıcılık Eğitimi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında bankalarda çalışan 261 özel güvenlik görevlisine eğitim düzenledi. Eğitimde, dolandırıcılık suçlarının önlenmesi için banka görevlilerinin dikkatli olmasının önemi vurgulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık suçlarının önlenmesi amacıyla bankalarda çalışan 261 özel güvenlik görevlisine eğitim verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü FSM Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleşen eğitimlerde, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, Bursa'da faaliyet gösteren bankalarda çalışan 261 özel güvenlik görevlisiyle bir araya geldi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların dolandırılmadan önce, para çekmeye geldikleri sırada banka görevlilerinin dikkatinin önemli olduğunu, küçük bir detay sayesinde dolandırıcılık suçunun işlenmeden önlenebileceğinin eğitimi verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı, derinlik 5 metre
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Damadın ailesi, fakir olduğu gerekçesi ile geline saldırdı

Damadın ailesi, fakir olduğu gerekçesi ile geline saldırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor

Bakanlık düğmeye bastı! 6 ürün piyasadan toplatılıyor
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.